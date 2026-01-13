Еврокубок: расписание матчей 13 января

Во вторник, 13 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 13 января:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Манреза»;

20:00 мск — «У-БТ» — «Гамбург Тауэрс»;

20:00 мск — «Нептунас» — «Цедевита-Олимпия»;

22:00 мск — «Тренто» — «Паниониос».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

