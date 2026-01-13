Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 13 января

Еврокубок: расписание матчей 13 января
Комментарии

Во вторник, 13 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 13 января:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Манреза»;
20:00 мск — «У-БТ» — «Гамбург Тауэрс»;
20:00 мск — «Нептунас» — «Цедевита-Олимпия»;
22:00 мск — «Тренто» — «Паниониос».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Он машина, кто бы мог подумать?» В США высказались об игре Егора Дёмина в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android