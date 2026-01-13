Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреса. Прямая трансляция
Джеймс Харден превзошёл Шакила О'Нила и вышел на девятое место по очкам в НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поднялся на девятую строчку в списке самых результативных игроков регулярных чемпионатов НБА, обойдя легендарного Шакила О'Нила. На счету Хардена теперь 28 597 очков. Лидером является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (42 613).

Топ-10 скореров НБА в регулярных чемпионатах:

1.Леброн Джеймс — 42 613.
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387.
3. Карл Мэлоун — 36 928.
4. Коби Брайант — 33 643.
5. Майкл Джордан — 32 292.
6. Дирк Новицки — 31 560.
7. Кевин Дюрант — 31 458.
8. Уилт Чемберлен — 31 419.
9. Джеймс Харден — 28 597.
10. Шакил О'Нил — 28 596.

Главные новости дня:

