Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Самарой»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра состоится сегодня, 13 января, в Москве. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 января 2026, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Наш соперник добыл первую победу, стал чувствовать себя уверенно и борется в каждом матче. Нам надо продолжать действовать серьёзно и работать над собственной игрой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 17 побед и два поражения. «Самара» располагается на последней строчке (одна победа и 18 поражений).

