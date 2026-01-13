Скидки
Баскетбол

Дмитрий Кулагин — главный герой 12-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 12-й недели чемпионата героем стал капитан казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин.

На данный момент УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 18 победами при двух поражениях. Кулагин в конце декабря провёл два впечатляющих матча: с МБА-МАИ, в котором набрал 27 очков, сделал два подбора и два перехвата, а также с «Уралмашем» — 15 очков, два подбора, четыре передачи и два перехвата.

В среднем за сезон Кулагин набирает 9,8 очка, делает 2,4 подбора, 4,2 передачи и 1,1 перехвата, проводя на паркете 27 минут.

Сейчас проходит голосование за лучшего игрока 13-й недели в Единой лиге.

