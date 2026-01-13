Скидки
Баскетбол Новости

Евролига предупредила НБА о возможном судебном иске — Eurohoops

Евролига официально уведомила НБА о возможных юридических действиях. Как информирует Eurohoops, поводом стали обсуждения нового проекта в Европе между североамериканской лигой и клубами, которые уже подписали соглашения с Евролигой на следующие 10 лет.

По информации источника, завтра, 14 января, запланировано дистанционное совещание акционеров Евролиги, на котором «Реал», «Барселона», «Фенербахче» и АСВЕЛ должны принять решение о своём будущем, так как они ещё не подписали новые лицензии.

Срок для окончательного подтверждения участия всех клубов истекает в пятницу. Однако по действующим контрактам подписать новые лицензии можно до 30 июня 2026 года, поэтому прогнозировать исход пока сложно.

Ожидается, что «Барселона» и «Фенербахче» в ближайшее время подпишут новые лицензии и согласуют свои позиции с остальными акционерами Евролиги. Будущее «Реала» остаётся неопределённым, а АСВЕЛ, возглавляемый Тони Паркером, возможно, покинет лигу.

Клубы, которые выступают в Евролиге, но не имеют лицензии «А», направили совместное письмо с просьбой участвовать в обсуждениях. На завтрашнем совещании, по всей видимости, их участия не будет.

