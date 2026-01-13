Команда «Трапани» исключена из чемпионата Италии

Итальянский клуб «Трапани Шарк» исключён из текущего чемпионата Серии А. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации баскетбола (FIP). Решение последовало после того, как команда дважды не смогла выйти на матч из-за нехватки игроков, а также имела неурегулированные споры по налогам и социальным взносам.

Как отмечает Corriere della Sera, все результаты «Трапани» аннулированы, а игроки клуба вскоре будут освобождены от контрактов. Кроме того, клуб обязали уплатить штраф в размере € 600 тыс., а президент команды Валерио Антонини отстранён на три месяца.

