Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Владимир Гомельский: Трей Янг на площадке — законченный эгоист

Владимир Гомельский: Трей Янг на площадке — законченный эгоист
Комментарии

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу обмена защитника Трея Янга из «Атланты Хоукс» в «Вашингтон Уизардс».

«Трей Янг на площадке – законченный эгоист. Кроме того, у этого игрока сложный характер. Его обмен из «Атланты» не только освободил пространство в платёжной ведомости и позволит клубу грядущим летом провести целую серию приобретений на рынке свободных агентов (плюс возможный успех на драфте), но и сильно улучшил внутреннее психологическое состояние команды. Я рад за тренера Куина Снайдера. Думаю, что именно характер Янга сократил количество желающих на его подписание и участие в предлагаемых условиях», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне НБА Янг принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 19,3 очка, делал 1,5 подбора и 8,9 передачи.

Трей Янг побывал на концерте Дрейка:

