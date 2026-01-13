Стали известны первые восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги 2026 года

Определены первые восемь игроков, который примут участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Спортсмены были выбраны посредством голосования болельщиков: по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии. Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.

«Звёзды России», задняя линия:

Тимофей Герасимов, «Уралмаш»;

Всеволод Ищенко, «Локомотив-Кубань».

«Звёзды России», передняя линия:

Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань»;

Глеб Фирсов, «Бетсити Парма».

«Звёзды Мира», задняя линия:

Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»;

Джален Адамс, «Бетсити Парма».

«Звёзды Мира», передняя линия:

Террелл Картер, «Бетсити Парма»;

Ален Хаджибегович, «Автодор».

Следующий этап – голосование СМИ и легенд турнира. Эксперты выберут ещё восемь баскетболистов. После завершения голосования Единая лига определит восемь последних игроков, которые получат уайлд-кард.

Матч звёзд состоится 15 февраля на «ВТБ Арене».

