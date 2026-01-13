Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Стали известны первые восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги 2026 года

Стали известны первые восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги 2026 года
Определены первые восемь игроков, который примут участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Спортсмены были выбраны посредством голосования болельщиков: по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии. Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.

«Звёзды России», задняя линия:

Тимофей Герасимов, «Уралмаш»;
Всеволод Ищенко, «Локомотив-Кубань».

«Звёзды России», передняя линия:

Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань»;
Глеб Фирсов, «Бетсити Парма».

«Звёзды Мира», задняя линия:

Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»;
Джален Адамс, «Бетсити Парма».

«Звёзды Мира», передняя линия:

Террелл Картер, «Бетсити Парма»;
Ален Хаджибегович, «Автодор».

Следующий этап – голосование СМИ и легенд турнира. Эксперты выберут ещё восемь баскетболистов. После завершения голосования Единая лига определит восемь последних игроков, которые получат уайлд-кард.

Матч звёзд состоится 15 февраля на «ВТБ Арене».

