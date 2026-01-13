Стали известны первые восемь игроков Матча всех звёзд Единой лиги 2026 года

Определены первые восемь игроков, который примут участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026. Спортсмены были выбраны посредством голосования болельщиков: по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии. Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.
«Звёзды России», задняя линия:
Тимофей Герасимов, «Уралмаш»;
Всеволод Ищенко, «Локомотив-Кубань».
«Звёзды России», передняя линия:
Антон Квитковских, «Локомотив-Кубань»;
Глеб Фирсов, «Бетсити Парма».
«Звёзды Мира», задняя линия:
Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»;
Джален Адамс, «Бетсити Парма».
«Звёзды Мира», передняя линия:
Террелл Картер, «Бетсити Парма»;
Ален Хаджибегович, «Автодор».
Следующий этап – голосование СМИ и легенд турнира. Эксперты выберут ещё восемь баскетболистов. После завершения голосования Единая лига определит восемь последних игроков, которые получат уайлд-кард.
Матч звёзд состоится 15 февраля на «ВТБ Арене».
