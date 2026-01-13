Скидки
Даниил Касаткин стал игроком «Енисея»

26-летний форвард Даниил Касаткин подписал контракт с «Енисеем». Об этом информирует пресс-служба красноярского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Напомним, недавно Касаткин был освобождён из заключения во Франции, где он содержался с лета 2025 года, и вернулся в Россию. Спортсмен был арестован по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревали в участии в хакерской группировке. 8 января он был обменян на гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жан-Луи*, который был задержан в России по обвинению в шпионаже.

Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.

