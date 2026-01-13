Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Новости

«Это просто поразительно». Эксперт из США высказался о россиянине Егоре Дёмине

«Это просто поразительно». Эксперт из США высказался о россиянине Егоре Дёмине
Обозреватель издания Deseret News Дик Хармон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в его дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Дёмин известен своим характером. Он излучает уверенность, но при этом достаточно скромен, чтобы принимать критику и использовать её для роста. Ему нужно работать над силой и защитой, а по мере взросления и совершенствования физической подготовки и ловкости это придёт. Посмотрите, какой прогресс он сделал всего за полгода после ухода из NCAA, — это просто поразительно», — говорится в материале Хармона.

Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков
Дёмин без ошибок, но и без подвигов. «Бруклин» проиграл в НБА, а у Егора — семь очков

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

