«Это просто поразительно». Эксперт из США высказался о россиянине Егоре Дёмине

Обозреватель издания Deseret News Дик Хармон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в его дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Дёмин известен своим характером. Он излучает уверенность, но при этом достаточно скромен, чтобы принимать критику и использовать её для роста. Ему нужно работать над силой и защитой, а по мере взросления и совершенствования физической подготовки и ловкости это придёт. Посмотрите, какой прогресс он сделал всего за полгода после ухода из NCAA, — это просто поразительно», — говорится в материале Хармона.

