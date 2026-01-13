Скидки
«Это сложно передать словами». Перешедший в «Енисей» Касаткин высказался об МБА-МАИ

Комментарии

26-летний форвард Даниил Касаткин поблагодарил МБА-МАИ за поддержку, которую он получал от команды во время заключения во Франции. Сегодня, 13 января, стало известно, что спортсмен продолжит карьеру в красноярском «Енисее».

«Я безмерно благодарен МБА за всё, что клуб сделал для меня и моей семьи в сложившейся ситуации. Это сложно передать словами. Находясь во Франции, я получал множество сообщений со словами поддержки. Кроме того, приятно было осознавать, что клуб ждёт меня обратно и готов подписать контракт. Ещё до всех событий у меня были договорённости с другой командой, и сейчас я выполняю их. Я не прощаюсь с МБА и с болельщиками, я лишь говорю до свидания! Уверен, наши пути ещё встретятся», — приводит слова Касаткина пресс-служба МБА-МАИ.

