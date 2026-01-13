Названа позиция «Барселоны» по участию в Евролиге на ближайшие 10 лет — Eurohoops

«Барселона» уведомила акционеров Евролиги о решении подписать новое десятилетнее соглашение на участие в турнире. Об этом информирует Eurohoops. Окончательное оформление лицензии ожидается до конца января после утверждения решения советом директоров клуба. Решение каталонцев рассматривается как важный позитивный сигнал для Евролиги на фоне обсуждений возможного проекта NBA Europe.

«Это, безусловно, победа для Евролиги. Заседание всё ещё продолжается, «Фенербахче» из-за ситуации с руководством, как ожидается, попросит дополнительное время для принятия решения, а предсказать, как поступит «Реал», сейчас невозможно», — написал на своей странице в социальных сетях журналист издания Арис Баркас.

