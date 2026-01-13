Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа позиция «Барселоны» по участию в Евролиге на ближайшие 10 лет — Eurohoops

Названа позиция «Барселоны» по участию в Евролиге на ближайшие 10 лет — Eurohoops
Комментарии

«Барселона» уведомила акционеров Евролиги о решении подписать новое десятилетнее соглашение на участие в турнире. Об этом информирует Eurohoops. Окончательное оформление лицензии ожидается до конца января после утверждения решения советом директоров клуба. Решение каталонцев рассматривается как важный позитивный сигнал для Евролиги на фоне обсуждений возможного проекта NBA Europe.

«Это, безусловно, победа для Евролиги. Заседание всё ещё продолжается, «Фенербахче» из-за ситуации с руководством, как ожидается, попросит дополнительное время для принятия решения, а предсказать, как поступит «Реал», сейчас невозможно», — написал на своей странице в социальных сетях журналист издания Арис Баркас.

Материалы по теме
Евролига предупредила НБА о возможном судебном иске — Eurohoops

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android