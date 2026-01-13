«Уралмаш» — УНИКС: дата и время матча Basket Cup, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 14 января, «Уралмаш» на домашнем паркете в Екатеринбурге в рамках WINLINE Basket Cup примет казанский УНИКС. Начало матча намечено на 17:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 14 января 2026, среда. 17:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч между клубами Единой лиги ВТБ в рамках нового международного турнира вы можете посмотреть на официальном сайте Basket Cup, а также на телеканале «Матч ТВ».

На данный момент УНИКС ещё не проигрывал в рамках Basket Cup, одержав победы над «Зенитом» и «Уралмашем». Уральцы же обладают результатом 1-2, обыграв «Игокеа» в овертайме и уступив по разу питерцам и казанцам.

Напомним, в «Финал четырёх» выходят по две лучшие команды из группы A и B, которые разыграют между собой чемпионство в Basket Cup.