Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уралмаш — УНИКС: дата и время матча Basket Cup, где смотреть прямую трансляцию баскетбольного матча

«Уралмаш» — УНИКС: дата и время матча Basket Cup, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Завтра, 14 января, «Уралмаш» на домашнем паркете в Екатеринбурге в рамках WINLINE Basket Cup примет казанский УНИКС. Начало матча намечено на 17:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между клубами Единой лиги ВТБ в рамках нового международного турнира вы можете посмотреть на официальном сайте Basket Cup, а также на телеканале «Матч ТВ».

На данный момент УНИКС ещё не проигрывал в рамках Basket Cup, одержав победы над «Зенитом» и «Уралмашем». Уральцы же обладают результатом 1-2, обыграв «Игокеа» в овертайме и уступив по разу питерцам и казанцам.

Напомним, в «Финал четырёх» выходят по две лучшие команды из группы A и B, которые разыграют между собой чемпионство в Basket Cup.

Сейчас читают:
Что нужно сделать каждому клубу Единой лиги, чтобы стать счастливее?
Что нужно сделать каждому клубу Единой лиги, чтобы стать счастливее?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android