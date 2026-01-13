Скидки
Главная Баскетбол Новости

Йовица Арсич высказался о переходе Даниила Касаткина в «Енисей»

Йовица Арсич высказался о переходе Даниила Касаткина в «Енисей»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о переходе в команду форварда Даниила Касаткина. 26-летний спортсмен заключил соглашение с красноярским клубом до конца сезона-2026/2027.

«Рад, что мы будем сотрудничать. У Даниила лучшие годы карьеры, он может очень помочь команде. Мы понимаем, ему потребуется время для адаптации после непростого периода, будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, подписание контракта с ним – отличное решение для обеих сторон», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Напомним, недавно Касаткин был освобождён из заключения во Франции, где он содержался с лета 2025 года, и вернулся в Россию.

