Баскетбол

Видео: Даниил Касаткин посетил тренировку МБА-МАИ

Комментарии

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ выложила в социальных сетях видеоролик, показывающий появление 26-летнего российского атакующего защитника Даниила Касаткина, ставшего игроком «Енисея», на тренировке московского коллектива.

Даниила тепло встретили бывшие одноклубники, тренерский штаб и руководство МБА-МАИ, а сам Касаткин поблагодарил их за поддержку во время заключения во Франции.

26-летнего российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже. Он был отпущен в результате обмена гражданина Франции Лорана Клода Жан-Луи Винатье* в январе 2026-го.

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.

