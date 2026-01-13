Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол

Россиянин Тимофей Рудовский во второй раз признан новичком недели в конференции NCAA

Российский форвард Тимофей Рудовский, выступающий за команду Университета Брайанта Bryant Bulldogs, признан новичком недели в конференции America East (AE). Об этом информирует пресс-служба организации.

Спортсмен набирал в среднем 17,5 очка и делал по пять подборов в двух последних матчах. В игре с UMass Lowell Рудовский набрал 15 очков, включая три трёхочковых, и сделал пять подборов, а в матче с UAlbany оформил личный рекорд — 20 очков (семь из 16 бросков с игры).

Для Тимофея это уже вторая награда Rookie of the Week в рамках конференции AE. Ранее он признавался новичком недели в середине декабря.

