Главная Баскетбол Новости

Дёмин показал, какую пищу ест в США, и раскрыл продукты, исключённые из рациона

Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился деталями своего рациона в США, рассказав, какие продукты входят в его рацион, а какие он полностью исключает.

«У меня есть свой рацион и режим питания. Это важно, учитывая график и задачу набора массы, а также восстановления. Позиция моя и персонала, который отвечает за это, – брать максимум из обычных продуктов.

Я не ем фаст фуд, исключаю снеки, много пью воды без газа. У нас отличное питание в тренировочном центре, всегда можно перекусить перед или после тренировки.

Также посещаю любимые рестораны, покупаю или заказываю продукты там, где меня устраивает качество. Например, молочные продукты покупаю в фермерском магазине», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Также Егор назвал свои любимые блюда:

«В период, когда мама здесь, в Нью-Йорке, она готовит мне мою любимую домашнюю еду. Мы ездили в магазин, где продаются русские продукты, купили много всего. Мои любимые блюда — это домашний мамин борщ, грибной суп, домашние котлетки, сырники. Очень люблю гречку, она продаётся только в русском магазине. И на Новый год, конечно, в виде исключения, не обошлось без любимого оливье. Пользуюсь возможностью».

