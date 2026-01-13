Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» Редик прокомментировал поражение в матче с «Сакраменто»

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о поражении в матче с «Сакраменто Кингз» (112:124).

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Дерозан - 32, Монк - 26, Уэстбрук - 22, Лавин - 19, Рейно - 11, Ачиува - 9, Эллис - 3, Кардуэлл - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шрёдер, Юбэнкс, Шарич, Картер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 42, Джеймс - 22, Эйтон - 13, Хэйс - 12, Винсент - 9, Джеймс - 6, Кнехт - 5, Ларэвиа - 2, Смарт - 1, Вандербилт, Клебер, Смит, Хатимура

«Сегодня вечером у нас было 50 потенциальных передач, 21 из которых мы реализовали. И это было нашей главной темой после игры. Так что думаю, нам просто нужно продолжать бросать. Мы не рассматриваем ни одну игру с каким-либо соперником как переходный этап», — сказал Редик.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на смету которого 42 очка, семь подборов и восемь ассистов. 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка при четырёх подборах и трёх передачах.

