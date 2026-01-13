Тренер «Лейкерс» Редик прокомментировал поражение в матче с «Сакраменто»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о поражении в матче с «Сакраменто Кингз» (112:124).

«Сегодня вечером у нас было 50 потенциальных передач, 21 из которых мы реализовали. И это было нашей главной темой после игры. Так что думаю, нам просто нужно продолжать бросать. Мы не рассматриваем ни одну игру с каким-либо соперником как переходный этап», — сказал Редик.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на смету которого 42 очка, семь подборов и восемь ассистов. 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка при четырёх подборах и трёх передачах.