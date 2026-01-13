«Каждый матч на вес золота». Беленицкий — об игре с «Уралмашем» на Basket Cup

23-летний российский профессиональный баскетболист Михаил Беленицкий, играющий на позиции лёгкого форварда за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, высказался о предстоящем матче WINLINE Basket Cup 2025 с «Уралмашем».

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 14 января 2026, среда. 17:00 МСК Уралмаш Екатеринбург УНИКС Казань

«Мы максимально плотно готовимся к встрече с «Уралмашем», потому что понимаем, каждый матч на этом турнире на вес золота. Наша команда ещё не гарантировала себе места в следующем раунде, нам нужно попасть в двойку [сильнейших]. Поскольку провели пока только два матча, важно выигрывать каждый с наибольшей разницей.

Признаём, что «Уралмаш» – неуступчивая команда. Даже несмотря на их серию поражений, отмечу, что у них качественный состав: сильные легионеры и российские игроки, которые показывают хороший баскетбол. По прошлой нашей встрече с ними было видно, они способны вернуться с любого счета. Уверен, игра будет интересной и неуступчивой, станет настоящим украшением для болельщиков», — приводит слова Беленицкого пресс-служба команды.