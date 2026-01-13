Скидки
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

«Играем ради развития». Тренер «Самары» Коновалов — об игре с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о матче с ЦСКА, который начнётся сегодня в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-я четверть
13 : 5
Самара
Самарская область
ЦСКА: Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Ключенков, Митрович
Самара: Кузнецов, Шейко, Михайловский, Базоров, Саврасов, Минченко, Походяев, Косяков, Чикарев, Чебуркин

«Нас ждёт матч с топ-клубом. ЦСКА решает свои задачи, мы же с такими командами играем ради развития. Армейцы – тот соперник, на которого ты всегда мотивирован. Знаем силу этой команды. В теории, «по учебникам» ты можешь к ней подготовиться, но если не проявишь характер, не будешь выглядеть конкурентно. Поэтому всё будет зависеть от того, насколько мы будем неуступчивы, как поверим в себя, чтобы реализовать на площадке свои лучшие навыки.

У нас есть проблемы. Но ребята держат нагрузку и справляются со своими ролями, во многом новыми для себя. Игра под давлением, агрессивная защита – сегодня этот фактор будет для нас самым важным», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

