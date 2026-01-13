«Играем ради развития». Тренер «Самары» Коновалов — об игре с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о матче с ЦСКА, который начнётся сегодня в 19:30 мск.

«Нас ждёт матч с топ-клубом. ЦСКА решает свои задачи, мы же с такими командами играем ради развития. Армейцы – тот соперник, на которого ты всегда мотивирован. Знаем силу этой команды. В теории, «по учебникам» ты можешь к ней подготовиться, но если не проявишь характер, не будешь выглядеть конкурентно. Поэтому всё будет зависеть от того, насколько мы будем неуступчивы, как поверим в себя, чтобы реализовать на площадке свои лучшие навыки.

У нас есть проблемы. Но ребята держат нагрузку и справляются со своими ролями, во многом новыми для себя. Игра под давлением, агрессивная защита – сегодня этот фактор будет для нас самым важным», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.