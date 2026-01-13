Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Особенный дар». Тренер «Далласа» — о лидерских качествах Купера Флэгга

«Особенный дар». Тренер «Далласа» — о лидерских качествах Купера Флэгга
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о лидерских качествах 19-летнего форварда Купера Флэгга, выбранного под первым номером на драфте-2025.

«Спросите любого в команде или любого, кто находится в самолёте, он [Купер] всегда со всеми общается, жмёт руку, смотрит в глаза, чтобы понять, как у тебя дела. Так и поступают лидеры. Независимо от того, какими могут казаться результаты, хорошими или плохими, он приходит с позитивным настроем, и это именно то, что нам нужно. И то, что 19-летний парень это понимает, — особенный дар», — приводит слова Кидда с пресс-конференции журналист Ноа Уэбер в социальной сети Х.

Материалы по теме
Купер Флэгг уже в истории НБА. В таком возрасте 40+ очков за игру ещё никому не покорялись
Купер Флэгг уже в истории НБА. В таком возрасте 40+ очков за игру ещё никому не покорялись
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android