«Особенный дар». Тренер «Далласа» — о лидерских качествах Купера Флэгга

Главный тренер команды НБА «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о лидерских качествах 19-летнего форварда Купера Флэгга, выбранного под первым номером на драфте-2025.

«Спросите любого в команде или любого, кто находится в самолёте, он [Купер] всегда со всеми общается, жмёт руку, смотрит в глаза, чтобы понять, как у тебя дела. Так и поступают лидеры. Независимо от того, какими могут казаться результаты, хорошими или плохими, он приходит с позитивным настроем, и это именно то, что нам нужно. И то, что 19-летний парень это понимает, — особенный дар», — приводит слова Кидда с пресс-конференции журналист Ноа Уэбер в социальной сети Х.