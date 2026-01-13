Расселл Уэстбрук: мне нравится обыгрывать команды, в которых я играл раньше

37-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз», высказался о двух победах подряд в бэк-ту-бэк матчах с бывшими командами.

«Я играю каждый вечер одинаково, но мне нравится обыгрывать команды, в которых играл раньше, по разным причинам, поэтому мне определённо нравятся эти моменты и дела», — приводит слова Уэстбрука Basketball Network.

В ночь на января баскетболисты из Сакраменто победили «Хьюстон Рокетс» со счётом 111:98. Расселл набрал 15 очков, сделал шесть подборов и 10 передач.

В ночь на 13 января «Кингз» нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:112). Уэстбрук записал в свой актив 22 очка, пять подборов и семь передач.