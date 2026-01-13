Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук: мне нравится обыгрывать команды, в которых я играл раньше

Комментарии

37-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз», высказался о двух победах подряд в бэк-ту-бэк матчах с бывшими командами.

«Я играю каждый вечер одинаково, но мне нравится обыгрывать команды, в которых играл раньше, по разным причинам, поэтому мне определённо нравятся эти моменты и дела», — приводит слова Уэстбрука Basketball Network.

В ночь на января баскетболисты из Сакраменто победили «Хьюстон Рокетс» со счётом 111:98. Расселл набрал 15 очков, сделал шесть подборов и 10 передач.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Дерозан - 22, Лавин - 18, Монк - 15, Уэстбрук - 15, Рейно - 12, Ачиува - 10, Кардуэлл - 9, Клиффорд - 8, Юбэнкс - 2, Макдермотт, Шрёдер, Шарич, Картер, Эллис
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 31, Дюрант - 23, Шенгюн - 19, Смит II - 9, Шеппард - 6, Финни-Смит - 4, Холидей - 3, Адамс - 3, Дэвисон, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Капела, Грин

В ночь на 13 января «Кингз» нанесли поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:112). Уэстбрук записал в свой актив 22 очка, пять подборов и семь передач.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Дерозан - 32, Монк - 26, Уэстбрук - 22, Лавин - 19, Рейно - 11, Ачиува - 9, Эллис - 3, Кардуэлл - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шрёдер, Юбэнкс, Шарич, Картер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 42, Джеймс - 22, Эйтон - 13, Хэйс - 12, Винсент - 9, Джеймс - 6, Кнехт - 5, Ларэвиа - 2, Смарт - 1, Вандербилт, Клебер, Смит, Хатимура
