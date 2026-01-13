Скидки
Баскетбол Новости

«Цените. Любите». Харден — о долголетии карьер Леброна, Карри, Дюранта и Уэстбрука

«Цените. Любите». Харден — о долголетии карьер Леброна, Карри, Дюранта и Уэстбрука
36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», высказался о долголетии в спорте Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевина Дюранта («Хьюстон Рокетс»), Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Расселла Уэстбрука («Сакраменто Кингз»).

«Я пашу как проклятый. Вы даже не представляете, насколько это тяжело трудиться и держать себя в форме на протяжении стольких лет. Лишь горстка парней понимает и знает это. Некоторые из них до сих пор играют на высоком уровне, и это прекрасно видеть… Цените это. Примите это. Любите это.

Потому что когда всё закончится, это уже не вернуть. Ты видишь, как такие парни, как Брон, Стеф, Кей-Ди, Расс, всё ещё делают своё дело на высочайшем уровне в нашем возрасте. Это прекрасно видеть. Это свидетельство тех ребят и работы, которую они вложили, которую вложили мы, чтобы всё ещё быть способными выступать так долго», — приводит слова Хардена журналист Джоуи Линн в социальной сети Х.

