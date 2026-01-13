«Вдохновение для молодёжи». Леонард отреагировал на выход Хардена на 9-е место по очкам

34-летний американский баскетболист и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, отреагировал на выход Джеймса Хардена на девятое место в истории лиги по очкам.

«Это потрясающе звучит. Учитывая, откуда он родом, его происхождение. Это показывает, сколько упорного труда за этим стоит. Джеймс — вдохновение для молодёжи. Доказывает, если упорно трудиться, однажды можно достичь таких высот. Просто оставайся сосредоточенным на ежедневной работе. Несмотря на все взлёты и падения. Это очень тяжело. Поздравляю его», — приводит слова Леонарда журналист Джоуи Линн в социальной сети Х.