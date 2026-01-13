Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вдохновение для молодёжи». Леонард отреагировал на выход Хардена на 9-е место по очкам

«Вдохновение для молодёжи». Леонард отреагировал на выход Хардена на 9-е место по очкам
Комментарии

34-летний американский баскетболист и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, отреагировал на выход Джеймса Хардена на девятое место в истории лиги по очкам.

«Это потрясающе звучит. Учитывая, откуда он родом, его происхождение. Это показывает, сколько упорного труда за этим стоит. Джеймс — вдохновение для молодёжи. Доказывает, если упорно трудиться, однажды можно достичь таких высот. Просто оставайся сосредоточенным на ежедневной работе. Несмотря на все взлёты и падения. Это очень тяжело. Поздравляю его», — приводит слова Леонарда журналист Джоуи Линн в социальной сети Х.

Материалы по теме
Фото
«Делаю уроки под игры Джеймса Хардена». Егор Дёмин показал архивное фото в забавных очках
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android