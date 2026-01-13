Скидки
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Самара», результат матча 13 января 2025, счет 103:60, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА одержал девятую победу кряду, разгромив «Самару» в Единой лиге
Комментарии

Во вторник, 13 января, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого ЦСКА принимал «Самару». Московские баскетболисты с разгромным счётом 103:60 (34:15; 29:19; 17:19; 23:7) победили гостей из Самары.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 60
Самара
Самарская область
ЦСКА: Руженцев - 23, Карпенко - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Митрович - 12, Чадов - 9, Астапкович - 8, Антонов - 5, Жан-Шарль - 4, Ганькевич - 2, Зайцев, Ключенков
Самара: Михайловский - 17, Саврасов - 10, Чикарев - 9, Минченко - 7, Косяков - 7, Походяев - 5, Шейко - 3, Кузнецов - 2, Базоров, Чебуркин

У армейцев лучшим стал защитник Самсон Руженцев — 23 очка, шесть подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+29».

В составе гостей отличился российский защитник Никита Михайловский — 17 очков, семь подборов, три передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+18».

