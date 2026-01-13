ЦСКА одержал девятую победу кряду, разгромив «Самару» в Единой лиге

Во вторник, 13 января, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого ЦСКА принимал «Самару». Московские баскетболисты с разгромным счётом 103:60 (34:15; 29:19; 17:19; 23:7) победили гостей из Самары.

У армейцев лучшим стал защитник Самсон Руженцев — 23 очка, шесть подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+29».

В составе гостей отличился российский защитник Никита Михайловский — 17 очков, семь подборов, три передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+18».