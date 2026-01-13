Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Словении продлила контракт с тренером «Зенита» Александром Секуличем

Сборная Словении продлила контракт с тренером «Зенита» Александром Секуличем
Комментарии

Главный тренер сборной Словении и команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич продлил контракт с национальной командой из Восточной Европы, о чём сообщила федерация баскетбола Словении.

Словенский специалист возглавил мужскую сборную 6 ноября 2020 года. Он вошёл в историю Словении как тренер с самым долгим сроком работы и как единственный специалист, который руководил Словенией на всех трёх крупнейших турнирах — дважды на чемпионате Европы (2022 и 2025), Олимпийских играх (2021) и чемпионате мира (2023).

На Евробаскете-2025 словенцы с третьего места в группе D вышли в плей-офф, где в 1/8 финала обыграли Италию (84:77), а в 1/4 проиграли Германии (91:99).

«В кулуарах уже давно ходят разговоры о том, что для «Селтикс» приобретение Джексона — желанная цель
Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android