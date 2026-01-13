Сборная Словении продлила контракт с тренером «Зенита» Александром Секуличем

Главный тренер сборной Словении и команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич продлил контракт с национальной командой из Восточной Европы, о чём сообщила федерация баскетбола Словении.

Словенский специалист возглавил мужскую сборную 6 ноября 2020 года. Он вошёл в историю Словении как тренер с самым долгим сроком работы и как единственный специалист, который руководил Словенией на всех трёх крупнейших турнирах — дважды на чемпионате Европы (2022 и 2025), Олимпийских играх (2021) и чемпионате мира (2023).

На Евробаскете-2025 словенцы с третьего места в группе D вышли в плей-офф, где в 1/8 финала обыграли Италию (84:77), а в 1/4 проиграли Германии (91:99).