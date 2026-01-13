«С большим уважением и ответственностью». Секулич — о продлении контракта со Словенией

Главный тренер сборной Словении и команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич высказался о продлении контракта с национальной командой.

«Я с большим уважением и ответственностью принимаю решение Исполнительного совета баскетбольной федерации Словении. Вместе мы достигли некоторых важных вех, но также хорошо осознаём области, где есть возможности для улучшения и где нам нужно сделать следующий шаг. Наша цель остаётся ясной: создать конкурентоспособную, сплочённую и стабильную сборную, которая представляет Словению с характером, дисциплиной и гордостью.

Вызовы, стоящие перед нами, сложны и непредсказуемы, но я верю в эту группу игроков и в направление, в котором мы движемся. Я продолжу выполнять свою работу с полной энергией, ответственностью и уважением к богатым баскетбольным традициям Словении», — приводит слова Секулича федерация баскетбола Словении.