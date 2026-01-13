Чарания раскрыл новые детали возможного обмена Энтони Дэвиса из «Далласа»

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания раскрыл новую информацию по поводу возможного обмена 32-летнего американского форварда и чемпиона НБА Энтони Дэвиса, выступающего за команду «Даллас Маверикс».

«Интересное развитие событий: «Маверикс» возобновили переговоры о возможном обмене Дэвиса с несколькими заинтересованными командами, сообщают источники. Если переход в клуб-претендент на плей-офф состоится, это может позволить Дэвису вернуться на паркет в рамках постсезона, одновременно закрепившись на новом месте в долгосрочной перспективе», — написал Чарания в социальной сети Х.

Дэвис стал игроком техасского клуба в результате обмена 2 февраля 2025 года, в рамках которого Лука Дончич перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».