Сезон Дэвиса в «Далласе», вероятно, завершён из-за предстоящей операции — Чарания

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявил, что 32-летнего американского форварда и чемпиона НБА Энтони Дэвиса, выступающего за команду «Даллас Маверикс», ожидает операция на повреждённой левой руке.

«Энтони Дэвису из «Даллас Маверикс», вероятно, предстоит операция на повреждённых связках левой руки, и он пропустит несколько месяцев, сообщают ESPN источники. С учётом прогноза и направления, в котором движутся «Маверикс», его сезон в «Далласе» фактически завершён», — написал Чарания в социальной сети Х.

В сезоне-2025/2026 Энтони вышел на паркет в 20 матчах НБА, набирая в среднем 20,4 очка, 11,1 подбора, 2,8 передачи, 1,7 блок-шота и 1,1 перехвата.