Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сезон Дэвиса в «Далласе», вероятно, завершён из-за предстоящей операции — Чарания

Сезон Дэвиса в «Далласе», вероятно, завершён из-за предстоящей операции — Чарания
Комментарии

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявил, что 32-летнего американского форварда и чемпиона НБА Энтони Дэвиса, выступающего за команду «Даллас Маверикс», ожидает операция на повреждённой левой руке.

«Энтони Дэвису из «Даллас Маверикс», вероятно, предстоит операция на повреждённых связках левой руки, и он пропустит несколько месяцев, сообщают ESPN источники. С учётом прогноза и направления, в котором движутся «Маверикс», его сезон в «Далласе» фактически завершён», — написал Чарания в социальной сети Х.

В сезоне-2025/2026 Энтони вышел на паркет в 20 матчах НБА, набирая в среднем 20,4 очка, 11,1 подбора, 2,8 передачи, 1,7 блок-шота и 1,1 перехвата.

Материалы по теме
Чарания раскрыл новые детали возможного обмена Энтони Дэвиса из «Далласа»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android