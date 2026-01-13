Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 13 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 13 января
Комментарии

Во вторник, 13 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты 13 января:

ЦСКА — «Самара» — 103:60.

Победа над самарским коллективом стала для армейцев 18-й в нынешнем сезоне, позволив вернуться на первое место. В 20 матчах у ЦСКА два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС, который также одержал 18 побед при двух поражениях.

«Самара» потерпела своё 19-е поражение в сезоне-2025/2026. Всего у самарского коллектива одна победа — над «Пари Нижний Новгород».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!
Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android