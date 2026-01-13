Единая лига: результаты матчей 13 января

Во вторник, 13 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты 13 января:

ЦСКА — «Самара» — 103:60.

Победа над самарским коллективом стала для армейцев 18-й в нынешнем сезоне, позволив вернуться на первое место. В 20 матчах у ЦСКА два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС, который также одержал 18 побед при двух поражениях.

«Самара» потерпела своё 19-е поражение в сезоне-2025/2026. Всего у самарского коллектива одна победа — над «Пари Нижний Новгород».