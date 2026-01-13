«ЦСКА хороший пример для нас». Тренер «Самары» — о разгромном поражении от армейцев в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (60:103).

«В первой четверти пропустили много быстрых прорывов, неудачная была реализация из-под кольца. Дали соперникам почувствовать ритм. ЦСКА нельзя давать свободу, не проконтролировав подбор. Третью четверть мы хоть и выиграли, но начало было ужасно, четыре подбора упустили на нашем щите. Естественно, подвела короткая ротация, вывод мяча. Мы в этом компоненте сейчас выглядим, так сказать, скудно, но пытаемся выжать из игроков ротации максимум. Чтобы они помогли, чтобы какое-то было движение, чтобы интереснее, ярко смотреть за игрой. Но, опять же, устали, где-то перестали контролировать быстрый переход и щит. Так, в целом стараемся, работаем, ЦСКА хороший пример для нас», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.