Главная Баскетбол Новости

«ЦСКА хороший пример для нас». Тренер «Самары» — о разгромном поражении от армейцев в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (60:103).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 60
Самара
Самарская область
ЦСКА: Руженцев - 23, Карпенко - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Митрович - 12, Чадов - 9, Астапкович - 8, Антонов - 5, Жан-Шарль - 4, Ганькевич - 2, Зайцев, Ключенков
Самара: Михайловский - 17, Саврасов - 10, Чикарев - 9, Минченко - 7, Косяков - 7, Походяев - 5, Шейко - 3, Кузнецов - 2, Базоров, Чебуркин

«В первой четверти пропустили много быстрых прорывов, неудачная была реализация из-под кольца. Дали соперникам почувствовать ритм. ЦСКА нельзя давать свободу, не проконтролировав подбор. Третью четверть мы хоть и выиграли, но начало было ужасно, четыре подбора упустили на нашем щите. Естественно, подвела короткая ротация, вывод мяча. Мы в этом компоненте сейчас выглядим, так сказать, скудно, но пытаемся выжать из игроков ротации максимум. Чтобы они помогли, чтобы какое-то было движение, чтобы интереснее, ярко смотреть за игрой. Но, опять же, устали, где-то перестали контролировать быстрый переход и щит. Так, в целом стараемся, работаем, ЦСКА хороший пример для нас», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.

