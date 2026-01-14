«Мы очень беспокоились о сыне Кливленда». Пистиолис — о победе в матче с «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу в матче с «Самарой» (60:103).

«Главное, что с нами случилось за последние дни, это то, что Антониус Кливленд вернулся в Москву, потому что мы очень беспокоились о его сыне. И очень рады, что он вернулся и сейчас с нами. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали сюда. Знаю, что всегда сложно добираться до Крылатского, особенно в такую погоду. Поэтому мы за каждого, кто сегодня был, особенно рады и благодарны.

Что касается игры, не могу быть доволен тем, как мы начали вторую половину. Мне кажется, мы немножко лениво действовали в эти моменты. Но в целом доволен каждым из тех, кто выходил на площадку. Ребята действовали с мотивацией, они продемонстрировали серьёзность. Мы будем продолжать, и впереди у нас гораздо более серьёзные и тяжёлые игры», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.