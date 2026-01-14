Еврокубок: результаты на 13 января

В ночь с 13 на 14 января, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты 13 января:

«Бахчешехир» — «Манреза» — 92:96;

«Нептунас» — «Цедевита-Олимпия» — 85:104;

У-БТ — «Гамбург Тауэрс» — 103:92;

«Тренто» — «Паниониос» — 88:87.

Группу А после 13 матчей возглавляет израильский «Хапоэль» из Иерусалима, у команды 11 побед при двух поражениях. «Бахчешехир» второй (9-5). «Цедевита-Олимпия» — третья (9-5).

В группе В лидирует француский «Бурк», который также одержал 11 побед при двух поражениях в 13 матчах. «Бешикташ» — второй (9-4), а «Будучность» (8-5) на третьем месте.