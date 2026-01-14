Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 13 января, календарь, таблица

Еврокубок: результаты на 13 января
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты 13 января:

«Бахчешехир» — «Манреза» — 92:96;
«Нептунас» — «Цедевита-Олимпия» — 85:104;
У-БТ — «Гамбург Тауэрс» — 103:92;
«Тренто» — «Паниониос» — 88:87.

Группу А после 13 матчей возглавляет израильский «Хапоэль» из Иерусалима, у команды 11 побед при двух поражениях. «Бахчешехир» второй (9-5). «Цедевита-Олимпия» — третья (9-5).

В группе В лидирует француский «Бурк», который также одержал 11 побед при двух поражениях в 13 матчах. «Бешикташ» — второй (9-4), а «Будучность» (8-5) на третьем месте.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Белград — прекрасный город, болельщики сумасшедшие». Порзингис — об НБА в Европе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android