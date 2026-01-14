Энтони высказался о необходимых «Лейкерс» игроках, способных поставить Дончича на место

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не хватает ещё одного игрока, по авторитету сопоставимого с Леброном Джеймсом, который мог бы поставить Луку Дончича на место.

«Вот почему нужны такие игроки, как Пи Джей [Такер] или Юдонис Хаслем. Это те люди, которые в раздевалке или на скамейке реально могут поставить Луку на место. А кто на скамейке «Лейкерс» может сказать Луке жёсткое слово, кроме Леброна? Никто — никто там не может его приструнить», — сказал Энтони в своём подкасте.

Ранее защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался о долголетии карьер Леброна и ряда других игроков.

