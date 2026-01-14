ЦСКА — самая возрастная команда ЕЛ ВТБ, представлены данные о всех клубах — источник

Представлены данные о среднем возрасте команд Единой лиги ВТБ. Ими поделился телеграм-канал Out-to-door. Самым молодым клубом назван саратовский «Автодор». Средний возраст игроков этой команды составляет 23,53 года. Самым же возрастным коллективом назван московский ЦСКА (30 лет). В расчёт принимались данные о баскетболистах, сыгравших в общей сложности в сезоне суммарно не менее 12 минут.

Средний возраст игроков команд Единой лиги по данным Out-to-door:

«Автодор» — 23,53 года;

«Енисей» — 24,33;

«Самара» — 24,5;

«Бетсити-Парма» — 25,46;

«Пари Нижний Новгород» — 26,15;

«Локомотив-Кубань» — 26,26;

МБА-МАИ — 28,13;

«Зенит» — 28,71;

УНИКС — 29;

«Уралмаш» — 29,33;

ЦСКА — 30.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: