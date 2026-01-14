ЦСКА — самая возрастная команда ЕЛ ВТБ, представлены данные о всех клубах — источник

Представлены данные о среднем возрасте команд Единой лиги ВТБ. Ими поделился телеграм-канал Out-to-door. Самым молодым клубом назван саратовский «Автодор». Средний возраст игроков этой команды составляет 23,53 года. Самым же возрастным коллективом назван московский ЦСКА (30 лет). В расчёт принимались данные о баскетболистах, сыгравших в общей сложности в сезоне суммарно не менее 12 минут.
Средний возраст игроков команд Единой лиги по данным Out-to-door:
«Автодор» — 23,53 года;
«Енисей» — 24,33;
«Самара» — 24,5;
«Бетсити-Парма» — 25,46;
«Пари Нижний Новгород» — 26,15;
«Локомотив-Кубань» — 26,26;
МБА-МАИ — 28,13;
«Зенит» — 28,71;
УНИКС — 29;
«Уралмаш» — 29,33;
ЦСКА — 30.
Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: