Тюрк Телеком Анкара — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Фото: Леброн Джеймс сидел в стороне во время тайм-аута «Лейкерс»

В трансляцию матча регулярного чемпионата НБА между «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:112) попал момент с лёгким форвардом «озёрников» Леброном Джеймсом. Во время тайм-аута главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик собрал игроков, чтобы дать тактические указания.

Фото: Скриншот

В то время как баскетболисты «Лос-Анджелеса» слушали тренера, Леброн сидел на скамейке в стороне и не участвовал в тактических обсуждениях.

Фото: Скриншот

В нынешнем сезоне НБА Джеймс к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,7 передач.

Новости. Баскетбол
