Фото: возмущающийся Леброн потрогал судью за живот, требуя зафиксировать фол

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на один из эпизодов со своим участием в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (124:112).

Ветеран «озёрников» забил в быстрой атаке и тут же потребовал зафиксировать фол. Арбитр нарушение не зафиксировал, чем вызвал гнев Леброна.

Во время возмущения Джеймс дотронулся до живота судьи, но не получил за это технического фола.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,7 передачи.

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения: