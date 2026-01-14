Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арис Салоники — Хапоэль Иерусалим. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: возмущающийся Леброн потрогал судью за живот, требуя зафиксировать фол

Фото: возмущающийся Леброн потрогал судью за живот, требуя зафиксировать фол
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на один из эпизодов со своим участием в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (124:112).

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Дерозан - 32, Монк - 26, Уэстбрук - 22, Лавин - 19, Рейно - 11, Ачиува - 9, Эллис - 3, Кардуэлл - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шрёдер, Юбэнкс, Шарич, Картер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 42, Джеймс - 22, Эйтон - 13, Хэйс - 12, Винсент - 9, Джеймс - 6, Кнехт - 5, Ларэвиа - 2, Смарт - 1, Вандербилт, Клебер, Смит, Хатимура

Ветеран «озёрников» забил в быстрой атаке и тут же потребовал зафиксировать фол. Арбитр нарушение не зафиксировал, чем вызвал гнев Леброна.

Во время возмущения Джеймс дотронулся до живота судьи, но не получил за это технического фола.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,7 передачи.

Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android