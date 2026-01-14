Агент Леброна назвал скрытый смысл в резонансном обмене Дончича на Дэвиса

Агент и друг лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол высказался об обмене Луки Дончича на Энтони Дэвиса, который был совершён в прошлом сезоне НБА. По мнению Пола, генеральный менеджер клуба Нико Харрисон имел чёткое видение, однако реализовать его помешали травмы игроков.

«Думаю, логика Нико заключалась в том, что и Кайри, и Энтони Дэвис способны стабильно приносить команде очки, но при этом Дэвис даёт ещё и высокий уровень защиты. А именно защита в итоге выигрывает чемпионаты», — заявил Пол в подкасте Game Over.

Агент отметил, что связка Кайри Ирвинга и Энтони Дэвиса так и не получила возможности проявить себя из-за постоянных проблем со здоровьем баскетболистов.

«Он просто не получил шанса увидеть, как всё это работает в полной мере. В первой игре это выглядело невероятно, но иногда просто не везёт с травмами», — добавил Пол.

Также Рич Пол подчеркнул, что «Даллас» сейчас находится на перепутье и вынужден выбирать между перестройкой и попыткой сохранить нынешний костяк.

«Это сложный момент для клуба — либо двигаться дальше и омолаживать состав, либо дать себе шанс увидеть команду в оптимальном состоянии и понять, на что она способна», — сказал агент.

Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»: