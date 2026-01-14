Скидки
У Елатонцева по три тренировки в день в США, названа прибавка в мышечной массе — источник

У Елатонцева по три тренировки в день в США, названа прибавка в мышечной массе — источник
Комментарии

Центровой «Оклахомы Сунерз» Кирилл Елатонцев в настоящий момент много времени уделяет тренировочному процессу. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Отмечается, что, помимо командных занятий, спортсмен на ежедневной основе участвует в бросковых и силовых тренировках.

Также сообщается, что центровой сборной России уже набрал четыре килограмма мышечной массы.

Недавно обозреватель и инсайдер Джесси Криттенден высказался об игре Елатонцева после матча регулярного сезона NCAA с Texas A&M (76:83). Кирилл в той встрече отметился двумя очками, тремя подборами и одним блок-шотом.

