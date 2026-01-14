Скидки
Тюрк Телеком Анкара — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Сперс, результат матча 14 января 2026, счет 119:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» переиграла «Сан-Антонио». У Гилджес-Александера 34 очка, у Вембаньямы — 17
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:98.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 20, Карузо - 13, Уильямс - 11, Митчелл - 11, Холмгрен - 8, Джо - 8, Уоллес - 6, Уиггинс - 5, Уильямс - 3, Янгблад, Дженг
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 20, Вембаньяма - 17, Фокс - 14, Шампани - 13, Харпер - 12, Джонсон - 9, Корнет - 8, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 34 набранных очка, пять подборов и пять результативных передач. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, собрал семь подборов и выполнил один результативный пас.

Комментарии
