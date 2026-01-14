«Оклахома» переиграла «Сан-Антонио». У Гилджес-Александера 34 очка, у Вембаньямы — 17

В ночь с 13 на 14 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и клубом «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер — на его счету 34 набранных очка, пять подборов и пять результативных передач. Лидер «Сан-Антонио» французский центровой Виктор Вембаньяма набрал 17 очков, собрал семь подборов и выполнил один результативный пас.