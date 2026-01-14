Кирилл Елатонцев набрал 17 очков в ещё одном проигранном студенческом матче в США

Сегодня, 14 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата NCAA сезона-2025/2026, в котором «Оклахома Сунерз» принимала на своей площадке команду «Флорида Гейтерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 96:79.

В составе «Оклахомы» выступает 23-летний российский баскетболист Кирилл Елатонцев, ранее игравший за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. За отведённые 18 минут на паркете Елатонцев набрал 17 очков, реализовав все четыре попытки из-за дуги и пять из шести штрафных бросков. В его активе также четыре подбора, две результативные передачи и один перехват.

Это поражение стало для «Сунерз» третьим подряд. На данный момент команда одержала 11 побед при шести поражениях, а в рамках дивизиона SEC её статистика составляет 1-3. Следующую игру «Оклахома» проведёт 17 января с «Алабамой Кримсон». Начало встречи запланировано на 21:00 мск.