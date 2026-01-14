«Денвер» без травмированного Йокича одержал уже пять побед в последних восьми встречах

Сегодня, 14 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 122:116 в пользу гостевой команды.

Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустил уже восемь матчей подряд из-за травмы, однако команда уверенно справляется без своего лидера — за это время «Наггетс» одержали пять побед при трёх поражениях. Более того, в настоящий момент «Денвер» делит вторую строчку Западной конференции с балансом 27 побед и 13 поражений.

Отметим, что травма Йокича и его возможное длительное отсутствие могут повлиять на его личные достижения. Если он пропустит ещё девять матчей в этом регулярном сезоне, то автоматически потеряет право претендовать на индивидуальные награды по итогам чемпионата.