«Денвер» без травмированного Йокича одержал уже пять побед в последних восьми встречах

Сегодня, 14 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 122:116 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 31, Бей - 17, Пул - 16, Уильямсон - 12, Фирс - 10, Куин - 10, Мисси - 8, Хоукинс - 6, Маткович - 4, Пиви - 2, Джордан, Александер, Луни
Денвер Наггетс: Мюррэй - 35, Уотсон - 31, Хардуэй-младший - 18, Пикетт - 16, Гордон - 16, Браун - 4, Джонс - 2, Строутер, Тайсон, Холмс, Ннаджи

Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустил уже восемь матчей подряд из-за травмы, однако команда уверенно справляется без своего лидера — за это время «Наггетс» одержали пять побед при трёх поражениях. Более того, в настоящий момент «Денвер» делит вторую строчку Западной конференции с балансом 27 побед и 13 поражений.

Отметим, что травма Йокича и его возможное длительное отсутствие могут повлиять на его личные достижения. Если он пропустит ещё девять матчей в этом регулярном сезоне, то автоматически потеряет право претендовать на индивидуальные награды по итогам чемпионата.

