Энтони Дэвис избежит операции, стали известны новые сроки его возвращения — Чарания

Бигмен и один из лидеров «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис по итогам дополнительных консультаций с медицинским персоналом из Лос-Анджелеса избежит хирургического вмешательства при восстановлении после травмы левой руки, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ожидается, что Дэвис пропустит не менее шести недель, после чего пройдёт повторное обследование. Полное восстановление может занять восемь и более недель. Кроме того, ранее сообщалось, что руководство «Далласа» продолжает рассматривать варианты возможного обмена 32-летнего баскетболиста.

Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»: