40-летний Крис Пол высказался о своём будущем в НБА

40-летний разыгрывающий Крис Пол, недавно отчисленный из «Лос-Анджелес Клипперс», прокомментировал своё будущее. Ранее появлялась информация, что текущий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может стать для него последним в профессиональной карьере.

«Я настолько люблю эту игру, что не хочу, чтобы всё закончилось вот так. Пока не знаю, в составе какой команды хотел бы завершить свою карьеру», — заявил Пол в эфире Sports on Prime.

Напомним, Крис занимает второе место в истории НБА по количеству результативных передач за карьеру — на его счету 12 552 ассиста. По этому показателю он уступает только рекордсмену лиги и члену Зала славы баскетболисту Джону Стоктону, который сделал 15 806 передач.