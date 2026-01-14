Видео: Адетокунбо саркастично ответил на свист фанатов «Милуоки» жестом и словом «бу»

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:139) прокомментировал ситуацию, когда болельщики «Милуоки» освистывали свою команду при крупном отставании в счёте.

Отметим, что в третьей четверти, завершив результативную атаку с фолом на себе, Адетокунбо саркастически ответил болельщикам — показал жест «пальцы вниз» и сам издевательски произнёс «бу».

«Никогда раньше я не участвовал в подобном, для меня это совершенно новый опыт. Но суть от этого не меняется — всё по-прежнему. Мне всё равно, где я нахожусь: на выездной игре, дома, на семейном ужине или на тренировке с командой.

Я всегда преуспевал, когда сталкивался с трудностями или когда люди в меня не верили. Для меня это не имеет значения. Так что да, раньше с таким я не сталкивался, и это что-то новое для меня. Но мне это даже нравится. Я получаю от этого удовольствие», — сказал Адетокунбо во время послематчевого интервью.