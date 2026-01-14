Скидки
Видео: Адетокунбо саркастично ответил на свист фанатов «Милуоки» жестом и словом «бу»
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:139) прокомментировал ситуацию, когда болельщики «Милуоки» освистывали свою команду при крупном отставании в счёте.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 139
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Портис - 14, Портер - 13, Роллинз - 11, Коффи - 10, Грин - 9, Трент-мл. - 6, Нэнс - 5, Энтони - 4, Харрис - 3, Кузма - 2, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Симс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Хиланд - 23, Рид - 19, Макдэниелс - 17, Беранже - 13, Дивинченцо - 11, Конли - 9, Миллер - 7, Диллингэм - 5, Кларк - 4, Джузэнг - 2, Инглс, Гобер

Отметим, что в третьей четверти, завершив результативную атаку с фолом на себе, Адетокунбо саркастически ответил болельщикам — показал жест «пальцы вниз» и сам издевательски произнёс «бу».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Никогда раньше я не участвовал в подобном, для меня это совершенно новый опыт. Но суть от этого не меняется — всё по-прежнему. Мне всё равно, где я нахожусь: на выездной игре, дома, на семейном ужине или на тренировке с командой.

Я всегда преуспевал, когда сталкивался с трудностями или когда люди в меня не верили. Для меня это не имеет значения. Так что да, раньше с таким я не сталкивался, и это что-то новое для меня. Но мне это даже нравится. Я получаю от этого удовольствие», — сказал Адетокунбо во время послематчевого интервью.

