Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Атланта Хоукс, результат матча 14 января 2026, счет 141:116 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-даблы Леброна Джеймса и Луки Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Атланту»
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 141:116.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
141 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дончич - 27, Эйтон - 17, Ларэвиа - 17, Смарт - 16, Винсент - 10, Хатимура - 7, Смит - 6, Вандербилт - 3, Бафкин - 3, Кнехт - 2, Тимме - 2, Джеймс, Клебер
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 26, Макколлум - 25, Кисперт - 19, Джонсон - 13, Крейчи - 11, Дэниэлс - 8, Оконгву - 7, Гуйе - 5, Уоллес - 2, Кеннард, Рисашер, Ньюэлл

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла, завершил встречу с 31 очком, девятью подборами и 10 ассистами.

Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич также оформил дабл-дабл — в его активе 27 очков, пять подборов и 12 результативных передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
