Дабл-даблы Леброна Джеймса и Луки Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Атланту»

В ночь с 13 на 14 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 141:116.

Самым результативным игроком матча стал 40-летний лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла, завершил встречу с 31 очком, девятью подборами и 10 ассистами.

Словенский разыгрывающий защитник калифорнийцев Лука Дончич также оформил дабл-дабл — в его активе 27 очков, пять подборов и 12 результативных передач.