Единая лига: расписание матчей 14 января

Сегодня, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 14 января:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань».

19:30 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, у которого 18 побед при двух поражениях. На второй строчке располагается казанский УНИКС с таким же количеством побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед и шесть поражений).