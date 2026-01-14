Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 14 января

Единая лига: расписание матчей 14 января
Комментарии

Сегодня, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 14 января:

19:00 мск — МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань».
19:30 мск — «Зенит» — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, у которого 18 побед при двух поражениях. На второй строчке располагается казанский УНИКС с таким же количеством побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед и шесть поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!
Касаткин вернулся в Единую лигу. Наконец-то!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android