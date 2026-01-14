Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» уверенно обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА

«Голден Стэйт» уверенно обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА
Комментарии

В Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу со счётом 119:97 (38:24, 29:17, 28:30, 24:26) одержали «Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 07:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 97
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Мелтон - 23, Батлер - 16, Подзиемски - 15, Муди - 14, Грин - 10, Пэйтон II - 8, Ричард - 8, Карри - 7, Сантос - 6, Хорфорд - 6, Хилд - 3, Пост - 3, Куминга, Джексон-Дэвис, Спенсер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Лав - 17, Рупер - 13, Холидэй - 12, Уильямс - 11, Клингэн - 7, Камара - 6, Ян - 3, Кук - 3, Рит - 3, Сиссоко - 3, Тибулл, Авдия, Грант, Мюррэй

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Де'Энтони Мелтон, на его счету 23 очка. Ещё 16 очков на свой счёт записал американский форвард Джимми Батлер. В составе «Портленда» отличился канадский защитник Шэйдон Шарп, набравший 19 очков.

Свой следующий матч «Голден Стэйт Уорриорз» проведёт 16 января и встретится с «Нью-Йорк Никс», начало – в 6:00 мск. «Портленд Трэйл Блэйзерс» 16 января сыграет с «Атлантой Хоукс», начало матча – в 6:00 мск.

Календарь НБА на сезон-2025/2026
Турнирная таблица НБА на сезон-2025/2026
