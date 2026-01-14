«Голден Стэйт» уверенно обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА

В Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу со счётом 119:97 (38:24, 29:17, 28:30, 24:26) одержали «Уорриорз».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Де'Энтони Мелтон, на его счету 23 очка. Ещё 16 очков на свой счёт записал американский форвард Джимми Батлер. В составе «Портленда» отличился канадский защитник Шэйдон Шарп, набравший 19 очков.

Свой следующий матч «Голден Стэйт Уорриорз» проведёт 16 января и встретится с «Нью-Йорк Никс», начало – в 6:00 мск. «Портленд Трэйл Блэйзерс» 16 января сыграет с «Атлантой Хоукс», начало матча – в 6:00 мск.