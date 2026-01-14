Расписание матчей Basket Cup на 14 января

Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Расписание матчей Winline Basket Cup — 2025/2026 на 14 января

Комментарии

В среду, 14 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Basket Cup. Расписание на 14 января:

17:00 мск — «Уралмаш» — УНИКС.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо «Уралмаша» из Екатеринбурга и казанского УНИКСа, в соревнованиях принимают участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа» и сербская «Мега».

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

