Результаты матчей НБА 14 января

В ночь с 13 на 14 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Все результаты игрового дня НБА 14 января:

«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 127:121;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:98;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 116:122;

«Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 106:139;

«Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 119:113;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» — 141:116;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:97.