Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 14 января, календарь, таблица

Результаты матчей НБА 14 января
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Все результаты игрового дня НБА 14 января:

«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 127:121;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 119:98;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 116:122;
«Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 106:139;
«Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» — 119:113;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» — 141:116;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:97.

Календарь НБА на сезон-2025/2026
Турнирная таблица НБА на сезон-2025/2026
Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android